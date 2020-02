Una gran battaglia, purtroppo conclusa non con l’esito sperato. E’ questo il bilancio di Fabio Fognini che al rientro dopo il forfait al torneo di Marsiglia, si deve subito arrendere al primo turno dell’ATP 500 di Dubai.

Una giornata con un po’ di rammarico per Fognini, che con l’inglese Dan Evans era partito meglio e aveva giocato a lunghi tratti in maniera superiore. Un primo set ben condotto per 6-3, ma anche un break di vantaggio nel secondo set che aveva portato l’azzurro fino al 3-1.

A pochi game dal traguardo però è svoltato il pomeriggio di Fognini; complice sia una salita tecnica di Evans, giocatore comunque talentuoso nelle sue buone giornate, che qualche distrazione di troppo di Fabio.

Scappato via il break in vantaggio infatti Evans ha preso fiducia, è rientrato, è con un parziale di 6 giochi a 1 si è preso il secondo set.

Fognini era riuscito a reagire alle difficoltà a inizio terzo set con un controbreak immediato; ma non solo: Fabio aveva anche trovato l’allungo fino al 3-2. Nel sesto game per la chiave, l’ennesima giravolta del match, con Fognini incapace di tenere il proprio turno di servizio rimettendo così Evans nuovamente in battaglia.

Ne è venuto fuori il più classico dei finali rocamboleschi, con Evans in grado di cancellare 2 palle break a Fognini nel non gioco; e Fognini invece troppo falloso nell’ultimo game. Dopo 5 match point salvati, l’azzurro si è arreso infatti al sesto, con una risposta profonda di Evans che ha consegnato il britannico il pass per il secondo turno.

Dopo la buona corsa agli Australian Open Fognini incassa così la seconda sconfitta consecutiva al primo turno dopo quella con Khachanov a Rotterdam. Il torneo perde l’ultimo italiano in tabellone. L’appuntamento per Fognini è ora dall’altra parte del mondo, con il primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells.