Tutto estremamente facile per Novak Djokovic, che ha liquidato in due set il tedesco Philipp Kohlschreiber accedendo ai quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai. Sul cemento emiratino il match dura soltanto un’ora e un minuto e viene archiviato dal tennista serbo con il punteggio di 6-3; 6-1, al prossimo turno ci sarà tutto un altro avversario: Karen Khachanov.

Cronaca

Il primo set è piuttosto equilibrato ed è caratterizzato dalla regolarità al servizio dell’uno e dell’altro, che non concedono palle break all’avversario e portano a casa i rispettivi turni di servizio. L’unica eccezione è quella del sesto game, dove Djokovic punisce e strappa la battuta a Kohlschreiber, ottenendo un vantaggio che il tedesco non è più in grado di recuperare. Il primo parziale si conclude dunque 6-3.

Il secondo set, invece, è un vero e proprio monologo di Djokovic, che parte fortissimo e conquista in scioltezza i primi quattro game, volando sul 4-0. Il 36enne di Augsburg, numero 80 del ranking ATP, riesce solamente a conquistare il sesto game, per poi cedere nuovamente il servizio al turno successivo e uscire definitivamente dal torneo di Dubai: il secondo parziale si conclude sul risultato di 6-1.