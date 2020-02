A 17 anni e 11 mesi Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta per un torneo ATP. Lo fa in modo brillante battendo per la prima volta un Top 100 (Popyrin) ed Evgeny Donskoy nel turno decisivo. Il tabellone principale dell'ATP 500 di Dubai è realtà per il nativo di Carrara che sfrutta al massimo la wild card ricevuta proprio per le qualificazioni.

Una prima volta storica

Lorenzi Musetti, la cui storia ci aveva appassionato in occasione del trionfo agli Australian Open Junior 2019, è il primo tennista nato nel 2002 a qualificarsi per un torneo ATP. E anche il primo nato nel 2001 era stato un italiano. Chi? Jannik Sinner.

L'emozione di Lorenzo Musetti dopo aver vinto gli Australian Open Junior 2019Getty Images

La cronaca di OAsport

L’azzurro parte bene annullando una palla break nel terzo game e strappando il servizio all’avversario nel gioco successivo (3-1). La reazione del tennista numero 112 del mondo arriva nel settimo game quando riesce a ottenere il break e a riportarsi in scia (4-3). A questo punto le percentuali al servizio di entrambi si alzano e il finale inevitabile non può che essere il tie-break. Inizio shock per Musetti che subisce un parziale di 6-3. Quando il set sembra ormai deciso il giovane tennista italiano tira fuori tutto il suo carattere e la sua grinta mettendo a segno quattro punti consecutivi ribaltando la situazione (7-6). Il giovane toscano sul finale piazza la zampata vincente chiudendo 9-7.

Lo sviluppo del secondo set è decisamente più lineare. L’unico sussulto arriva nel quinto game quando Donskoy è costretto ad annullare una palla-break all’azzurro. Determinante anche in questo caso è il tie-break. Musetti alza esponenzialmente l’efficacia dei propri colpi e sale subito 4-0. A questo punto al tennista italiano non resta che controllare prima di chiudere 7-1. Il primo turno del torneo ATP di Dubai per Musetti è già un buonissimo risultato. L’azzurro si troverà di fronte il russo Andrey Rublev, un ostacolo davvero ostico.

salvatore.serio@oasport.it