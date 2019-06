ATP Eastbourne: Thomas Fabbiano supera l’ultimo turno delle qualificazioni

Thomas Fabbiano ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni del Natural Valley International sull’erba di Eastbourne, torneo ATP 250, accedendo al tabellone principale.

Il 30enne pugliese originario della provincia di Taranto ha battuto col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco l’argentino Juan Ignacio Londero. Nel primo set Fabbiano, dopo aver già avuto un’occasione nel quinto game, brekka il sudamericano nel settimo, quello fatidico per antonomasia nel tennis, poi sale 5-3 ma sul 5-4 perde il servizio riconquistando però subito dopo il break di vantaggio e al dodicesimo game chiude finalmente il parziale al terzo set-point in 47 minuti.

Nel secondo set Fabbiano deve affrontare tre palle break nel quarto game riuscendo ad annullare, poi Londero perde di nuovo il servizio nel settimo gioco, addirittura a zero: dal 3-2 per il pugliese infila un parziale di 12 punti a 2 che gli valgono il 5-3 e stavolta riesce a terminare al decimo game il parziale e l’incontro al secondo match point.