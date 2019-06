Fabbiano non si ferma più: battuto anche Simon, prima semifinale in carriera

Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Thomas Fabbiano al 'Nature Valley International', torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 684.080 euro in corso sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna (combined con un WTA Premier), ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il 30enne di San Giorgio Ionico, numero 102 del ranking mondiale, dopo aver eliminato al secondo turno il serbo Laslo Djere, numero 30 Atp e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto anche il francese Gilles Simon, numero 25 Atp e sesta testa di serie, finalista domenica scorsa al Queen’s: 6-4 6-3 il punteggio, in un’ora e 24 minuti, in favore del tennista pugliese, alla terza presenza nei quarti di un torneo del circuito maggiore (Chennai 2016 sul cemento e Istanbul 2018 su terra le precedenti).

Il primo confronto diretto fra i due ha visto il pugliese strappare il servizio all’avversario nel terzo game (doppio fallo Simon sul 30-40), break mantenuto con una certa sicurezza da Fabbiano che non ha concesso chance di recuperarlo al francese e al terzo set point ha incamerato la prima frazione dopo 42 minuti. Nel game di apertura della seconda partita Thomas ha strappato subito la battuta al 34enne di Nizza (errore di diritto), poi nel terzo gioco ha mancato due opportunità per il 3-0 'pesante', finendo per essere riagganciato sul 3-3, quando Simon ha sfruttato al meglio le prime palle break concesse dal giocatore di San Giorgio Jonico. Immediata la risposta dell’azzurro, che ha strappato a zero il servizio al francese (4-3), lo ha confermato salendo 5-3 e, dopo che Simon gli ha annullato quattro palle match, ha potuto lanciare il suo urlo liberatorio di gioia.

Fabbiano venerdì si giocherà un posto in finale con lo statunitense Sam Querrey, numero 79 della classifica mondiale, che ha regolato per 7-6(4) 6-2 lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 36 Atp e quinta testa di serie. Il 31enne di San Francisco si è aggiudicato l’unico confronto diretto con l’azzurro, due anni fa al primo turno di Wimbledon (7-6 7-5 6-2 lo score). Nella parte alta del tabellone si contendono invece un posto in semifinale lo statunitense Taylor Fritz, numero 42 Atp, e il polacco Hubert Hurkacz, numero 52 del ranking (sfida inedita), mentre è derby britannico fra Kyle Edmund, numero 31 della classifica mondiale e terzo favorito del seeding, e Daniel Evans, numero 65 Atp, in gara con una wild card: il 24enne nato a Johannesburg ha vinto i due testa a testa fin qui disputati.