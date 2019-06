Thomas Fabbiano lotta ma alla fine si arrende, in finale va Sam Querrey

Lotta come un leone ma alla fine deve arrendersi Thomas Fabbiano (n.102 del mondo) contro l’americano Sam Querrey (n.79 del ranking) nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). 6-3 6-7 (4) 6-3 il punteggio finale in favore dello statunitense che quindi stacca il biglietto per la finale, in attesa di sapere chi tra il connazionale Taylor Fritz (n.42 del ranking) e il britannico Kyle Edmund (n.31 ATP) la spunterà.

Nel primo set la maggior potenza di Querrey sull’erba ha un impatto decisivo sullo scambio e il pugliese fatica a trovare le giuste contromisure in risposta. Dopo aver annullato una palla break nel quarto game, Fabbiano è costretto a cedere nel sesto, non riuscendo ad arginare la maggior profondità del rivale. Sul 6-3 dunque va in archivio il parziale.

Nel secondo set sembra ripetersi lo stesso spartito: il nostro portacolori viene messo in crisi dalla maggior forza dei colpi da fondo dell’avversario ma, con le unghie e con i denti, annulla due palle break nel terzo game e una nel settimo. L’epilogo è al tie-break ed a sorpresa la spunta l’italiano, sfruttando alla grande alcuni errori del rivale e concludendo sul 7-4.

Nel terzo set, però, Querrey eleva il proprio livello di gioco, strappando il servizio a Fabbiano nel secondo game. L’azzurro tenta la reazione ma non concretizza la palla dell’immediato controbreak. Il n.79 del mondo è abile a gestire i propri turni al servizio, concludendo con 33 ace e il 77% dei punti vinti in battuta.