Thomas Fabbiano non si ferma: il pugliese ai quarti di finale di Eastbourne

Grande risultato per Thomas Fabbiano. Il tennista pugliese ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ATP di Eastbourne, dopo aver sconfitto il serbo Laslo Djere, numero 30 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Una prestazione molto positiva per il nativo di San Giorgio Ionico, che sull’erba britannica si è ritrovato dopo un periodo molto difficile.

Nel primo set è Fabbiano a strappare il servizio al serbo nel sesto gioco. Avanti 4-2 e poi 5-3, il pugliese, però, non riesce a chiudere la prima frazione e subisce il controbreak di Djere. Il serbo toglie ancora la battuta all’italiano nell’undicesimo game, ma Fabbiano pareggia subito e porta il set al tiebreak, che viene vinto dall’azzurro per 7-5.

Il secondo set sembra essere un monologo del serbo. Djere si porta avanti addirittura sul 5-1, ma subisce la clamorosa rimonta da parte di Fabbiano. Il numero 102 del mondo pareggia e porta ancora il set al tiebreak, vincendolo per 8-6 al terzo match point.

Nel prossimo turno Fabbiano se la vedrà con il vincente del match tra il francese Gilles Simon ed il cileno Nicolas Jarry. Per Fabbiano questo è solo il terzo 'quarto di finale' ATP in carrierA, il primo su erba.