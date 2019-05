Fabio Fognini si ritira! Niente Estoril, torna a Madrid: dentro Filippo Baldi come lucky loser

Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona.

Fognini tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo alla Top Ten.

Il ritiro di Fabio Fognini, impegnato nel secondo turno contro l’uruguaiano Pablo Cuevas, permetterà a Filippo Baldi di essere ripescato nel torneo come lucky loser.