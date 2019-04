Tennis, ATP Estoril: Bolelli a un passo dal main draw

Simone Bolelli è al turno di qualificazione del 'Millennium Estoril Open', torneo ATP 250 di scena sui campi in terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il 33enne bolognese, numero 162 del ranking mondiale, ha superato per 6-2 7-6 il bielorusso Egor Gerasimov, numero 136 ATP e settima testa di serie delle 'quali': il davisman azzurro si giocherà un posto nel tabellone principale con il vincente del match tra l'australiano Alexei Popyrin, numero 114 della classifica mondiale e quarta testa di serie delle qualificazioni, e il portoghese Gastao Elias, numero 307 ATP, in gara con una wild card.