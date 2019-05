Tweener in no-look: Pablo Cuevas si inventa il colpo dell'anno

Stefanos Tsitsipas trionfa in finale all'ATP dell'Estoril, in Portogallo (6-3 7-6 i parziali), ma il colpo più bello del match porta senza dubbio la firma di Pablo Cuevas. L'uruguagio si inventa un tweener in no-look che si candida prepotentemente come una delle giocate più belle del 2019.