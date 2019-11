Seguono aggiornamenti...

Non è un giorno di verdetti per il girone A che, però, prende una forma ben definita. Alex de Minaur ipoteca le semifinali mettendo in fila Miomir Kecmanovic in quattro set, un successo che vale il primato nel gruppo dopo quello ottenuto all'esordio contro Davidovich Fokina sempre con un parziale lasciato per strada. Nell'altra partita, Casper Ruud si mantiene ancora in vita piegando in una battaglia molto gradevole lo spagnolo, adottato dal pubblico per il suo spirito combattivo.

La maturazione di Demon è ormai arcinota. Vincitore di tre titoli in questa stagione (Sydney, Atlanta e Zhuhai), il numero 18 del mondo salda il conto rimasto in sospeso contro il serbo. Mai affrontato prima nel circuito maggiore, Kecmanovic aveva infatti sorpreso per due volte su due l'australiano nel giro di sei settimane a livello junior prima di chiudere il 2016 come numero 1 del mondo junior.

Di tempo ne è passato parecchio e de Minaur ribadisce di essere il favorito per la vittoria finale con un tennis decisamente più consistente. Il primo set è dominato, il secondo arriva in rimonta dopo uno svantaggio di 1-3, mentre il quarto è a senso unico in virtù di percentuali al servizio decisamente superiori rispetto a quelle di Kecmanovic. In mezzo c'è un passaggio a vuoto abbastanza fisiologico vista la formula della competizione per il 4-1, 4-3 (4), 1-4, 4-0 finale in un'ora e 24 minuti. Per l'australiano, che sul petto ha un tatuaggio con il 109 in quanto giocatore australiano numero 109 a debuttare in Coppa Davis, le semifinali non sono ancora garantite per il computo totale dei set, ma si tratta di una formalità.

Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina - Next Gen ATP Finals 2019Getty Images