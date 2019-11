Le Next Gen ATP Finals 2019 si aprono con un match di alto livello vinto da Miomir Kecmanovic contro Casper Ruud. In una Milano fortunatamente baciata dal sole per l'orario d'inizio del torneo, il pubblico risponde presente con una buona affluenza che si preannuncia ancor più numerosa e calda in vista del big-match serale, quello tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe.

Miomir Kecmanovic inaugura il girone A con un successo di prestigio. I due protagonisti giocano allo specchio - il serbo è destro, ha il rovescio bimane e un fisico strutturato per la giovane età così come il norvegese - e il match si decide in pochissimi punti chiave. Al primo tie-break, Misha scappa sul 3-0, si fa riprendere ma prevale nel braccio di ferro da fondo per il 6-4 del decisivo allungo, anticamera del 7-5. Ruud spreca un'eredità di sei aces a uno nel primo parziale, ma il secondo è ancor più doloroso per il classe '98.

Sul 4-3 del secondo tie-break, è infatti il figlio d'arte - ricorderete Federer che prima di affrontarlo al Roland Garros disse di conoscere meglio il padre Christian di lui - a scardinare il classe '99 con un tremendo scambio da fondo. Sul 5-3, però, Ruud perde di vista il campo, va fuori giri e si consegna a Kecmanovic con lo stesso punteggio del primo set. L'onda lunga dell'occasione persa si protrae anche nel terzo, in cui il tennista di Belgrado capitalizza l'unica palla-break di tutta la partita nel quinto game. Finisce 4-3(5) 4-3(5) 4-2 per il serbo, già vittorioso a Zhuhai sul norvegese (che però fu costretto al ritiro), nel gruppo dove il favorito è il finalista dell'edizione 2018, Alex de Minaur.