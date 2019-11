"Non ho mai visto un italiano così forte". Quest'oggi, su Repubblica, Gianni Clerici ha battezzato Jannik Sinner, un giovane che non ha paura di niente e che oggi si gode la conquista della prima finale ATP della carriera. L'illustre collega, che qualche giocatore l'ha visto nel corso degli anni, si riferisce alla tecnica, ma prima ancora alla forza mentale, di un 18enne che ha qualcosa di diverso.

Se così non fosse, non sarebbe stato possibile battere tre giocatori che vantano una classifica ATP migliore della sua: Tiafoe (47), Ymer (74) e Kecmanovic (60). L'altoatesino supera anche le difficoltà di un primo set in cui il serbo, catechizzato da Nole Djokovic alla vigilia, si dimostra più centrato.

Il tennista di Sexten scarica la tensione e gira la partita nel quarto game del secondo set, grazie a due rovesci che spalancano la strada al primo killer point a tinte azzurre. A inizio terzo parziale, il numero 95 del mondo vince uno scambio prolungato, il primo mattone verso un break a zero. Nel secondo game, sotto 0-40, Sinner infila quattro punti di fila: il 2-0, arrivato così, è una mazzata psicologica tremenda per il giocatore di Belgrado.

Nonostante una prima di servizio meno redditizia rispetto al solito (Sinner chiude con il 55%), il classe 2001 si conferma specializzato nei killer point e scatena l'ovazione di Milano per il 4-2 del ribaltone. Anche nel quarto set, la wild card regala qualche variazione - di questa partita verrà ricordato un pregevole dritto in chop alla Panatta - e completa l'opera per il 2-4 4-1 4-2 4-2 della sentenza, per poi mettersi le cuffie e fare gli auguri a Riccardo Piatti.

" Con il mio coach è tutto più facile, oggi era il compleanno di Riccardo e ho cercato di fargli un regalo "

Milano non poteva chiedere di meglio e, ancora una volta da sfavorito, Jannik Sinner sfiderà in finale Alex de Minaur, numero 18 del mondo e molto più avanti nel suo percorso tennistico. In ogni caso, questo torneo ha dato agli italiani e agli appassionati della racchetta l'ennesima prova di un talento che ha davvero qualcosa di diverso.