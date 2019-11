E' la wild card del torneo, è il più giovane giocatore tra i Top 100 ed è anche il primo semifinalista. Jannik Sinner continua a bruciare le tappe e si garantisce un posto a Milano anche venerdì e sabato nella competizione che incorona il miglior tennista Under 21. L'altoatesino di anni ne ha 18 e per il secondo giorno consecutivo batte un avversario di tre anni più vecchio (anche Humbert è un classe '98, prossimo avversario in un terzo e ultimo match del round robin ininfluente per l'azzurro). Non era scontato perché Ymer è insieme a Sinner il giovane che ha scalato più posizioni nel ranking ATP in questo 2019.

GIOCATORE RANKING ALLA FINE DEL 2018 RANKING ATTUALE POSIZIONI SCALATE Jannik Sinner 763 95 668 Mikael Ymer 281 74 207 Alejandro Davidovich Fokina 231 87 144

Il match è un'esecuzione più che una partita. Il primo set finisce in 12 minuti per un 4-0 umiliante per Mikael Ymer che in risposta non vince nemmeno un quindici. Lo svedese, vincitore di 13 match di fila tra settembre e ottobre e di quattro titoli Challenger in questa stagione, nello scambio lungo subisce le accelerazioni di dritto dell'altoatesino e una palla ben più pesante. Nel secondo set, Sinner salva una palla-break ma è ancora lui a imporre la sua supremazia con i cambi in rovescio lungolinea.

Anche il punto secco, laddove conta la testa più che ogni altro fondamentale tennistico, ha un solo padrone e Sinner scappa via anche nel terzo set sfiorando addirittura un altro 4-0. Cambia poco per un verdetto scritto in meno di un'ora e il 4-0 4-2 4-1 definitivo. Nell'altro match del girone B Frances Tiafoe liquida Ugo Humbert in quatto set, 4-2 4-3 3-4 4-1: per l'americano c'è ancora un secondo posto da giocarsi proprio nello scontro diretto con lo svedese di origine etiope. Il 18enne di San Candido, da primo italiano a vincere almeno un match nella storia delle Next Gen ATP Finals (Quinzi e Caruana avevano chiuso a bocca asciutta) stampa anche il primo verdetto dell'edizione 2019.