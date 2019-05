Sonego subito fuori a Ginevra: passa Albot in 2 set

Tiebreak fatali per Lorenzo Sonego, che è stato eliminato al primo turno del torneo ATP di Ginevra. Il piemontese è stato battuto dal moldavo Radu Albot con il punteggio di 7-6 7-6 dopo quasi due ore di gioco, in un match anche interrotto per la pioggia che ha condizionato la giornata.

Inizio di partita con break di Sonego e controbreak immediato di Albot. Dopo le difficoltà iniziali al servizio, i due tennisti tengono abbastanza agevolmente i successivi turni in battuta fino al 3-3. Nel settimo gioco il piemontese si procura una palla break e la sfrutta immediatamente per portarsi avanti sul 4-3. Nel decimo game Sonego annulla due palle break, ma sul 40-40 arriva l’interruzione per pioggia. Alla ripresa del gioco l’azzurro non sfrutta un set point e alla quarta occasione di break cede il servizio ad Albot. Si va al tiebreak, che viene vinto per 8-6 dal moldavo, che annulla un altro set point all’azzurro.

Grandissimo equilibrio nella seconda frazione. I due tennisti non concedono palle break e tengono agevolmente i propri turni di battuta. La normale conseguenza è andare ancora una volta al tiebreak. Sonego si porta avanti sul 3-2, ma perde i successivi cinque punti ed Albot si impone per 7-3.