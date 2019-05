Tennis, ATP Ginevra: Sonego in tabellone, Fabbiano ko con Dimitrov

Lorenzo Sonego ha superato le qualificazioni del “Banque Eric Sturdza Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Nel turno decisivo il 24enne torinese, numero 67 del ranking mondiale e terza testa di serie delle “quali”, ha superato per 6-3, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic, numero 84 Atp. Niente da fare, invece, per Thomas Fabbiano: il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 100 del ranking mondiale e settima testa si serie delle 'quali', si è arreso al bulgaro Grigor Dimitrov, numero 48 Atp, che si è imposto per 7-5, 6-3.