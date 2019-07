ATP Gstaad 2019: Gian Marco Moroni e Filippo Baldi si qualificano per il tabellone

Superando l’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 sulla terra battuta svizzera di Gstaad Gian Marco Moroni e Filippo Baldi raggiungono altri quattro italiani che erano già nel tabellone principale, e cioè Lorenzo Sonego, Thomas Fabbiano, Paolo Lorenzi e Stefano Travaglia.

Moroni, numero 268 del mondo, ha nettamente battuto per 6-3 6-2 l’argentino Marco Trungelliti, numero 161 del ranking e testa di serie numero 4 delle qualificazioni. Un’ora e 7 minuti la durata del match in cui il 21enne laziale di Guidonia Montecelio, pur concedendo sei palle break nel primo set, non ha mai perso il servizio strappandolo tre volte al sudamericano nel quarto game del primo parziale e nel terzo e nel settimo game del secondo set nel quale ha perso solo un punto in quattro turni di servizio. Per Moroni sarà l’esordio assoluto in un tabellone principale del circuito maggiore ATP.

Più complicato il successo di Baldi: il 23enne di Vigevano, testa di serie numero 3 e 151° nel ranking ATP, si qualifica per il suo terzo main draw sconfiggendo in rimonta il veterano spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 5 del tabellone e 162 del mondo ma che è stato numero 23 nel 2011. 4-6 7-6 6-2 il punteggio in due ore e 10 minuti a favore di Baldi che era sotto 6-4 5-3 e sul 5-4 15-30 è stato a due punti dalla sconfitta finendo poi per aggiudicarsi il tie-break per 7-5 e per dominare alla distanza il terzo set.