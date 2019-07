Semaforo rosso per Filippo Baldi al 'J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il 23enne milanese, numero 149 del ranking mondiale, anche lui passato dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-4 6-4, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, al giapponese Taro Daniel, numero 111 Atp.