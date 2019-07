Finisce al secondo turno l’avventura di Stefano Travaglia nel torneo ATP 250 Gstaad: sulla terra battuta elvetica l’azzurro cede allo spagnolo Roberto Carballes Baena, testa di serie numero 6, che si impone con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco.

Nel primo set Travaglia deve subito annullare un break point in apertura, ma si salva ai vantaggi, poi spreca nel secondo gioco tre palle break consecutive e si fa agganciare sull’1-1. L’equilibrio dura fino al 2-2, poi lo spagnolo centra lo strappo nel quinto game ai vantaggi, confermando l’allungo. Cede di schianto l’azzurro, che perde nuovamente il servizio, a zero, e così l’iberico chiude 6-2 in 37 minuti.

Nella seconda frazione a decidere è l’unica palla break di tutto il set: nel quinto gioco purtroppo a concederla è ancora Travaglia, che vede lo spagnolo scappare via sul 3-2 col servizio a disposizione. L’iberico non concede opportunità per il rientro all’azzurro, dapprima confermando lo strappo a quindici, poi a trenta nella seconda circostanza. Nel decimo game Carballes Baena va a servire per l’incontro, si ritrova sotto 0-30, risale e si procura un primo match point, ma non lo sfrutta. A vantaggi però arriva la seconda occasione e lo spagnolo chiude 6-4 in 43 minuti di gioco.

