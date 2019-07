Il derby azzurro nel secondo turno dell’ATP di Gstaad è di Thomas Fabbiano. Il nativo di San Giorgio Ionico ha sconfitto in tre set il connazionale Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 3-6 6-1 dopo due ore e sette minuti di gioco. Con questa vittoria Fabbiano accede ai quarti di finale del torneo svizzero, dove affronterà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 455 del mondo.

Fabbiano difende tre palle break subito in apertura di primo set, ma poi nel settimo game perde il servizio a zero. La reazione del pugliese non si fa attendere e trova l’immediato controbreak. Si va di conseguenza al tiebreak, che viene vinto da Fabbiano con il punteggio di 7-2.

Grande equilibrio anche nel secondo set ed in questa frazione è decisivo un solo break, quello ottenuto da Sonego nel sesto game. Il piemontese riesce poi a difendere una palla del controbreak nel game successivo e conquista la seconda frazione per 6-3.

Inizio super di Fabbiano nel terzo set. Il pugliese sfrutta alcuni errori di dritto del connazionale ed ottiene un preziosissimo break nel secondo game, salendo poi sul 3-0. Sonego non riesce a crearsi occasioni sul servizio di Fabbiano, che invece ottiene un altro break nel sesto gioco e poi chiude agevolmente sul 6-1.