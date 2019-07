Lorenzi no, Travaglia e Fabbiano sì: è 2 su 3 per l'Italia al 1° turno di Gstaad

Finisce subito l’ATP 250 di Gstaad per Paolo Lorenzi, che esce sconfitto dal confronto di primo turno sulla terra rossa svizzera con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 6-7(1) 6-3 6-2. Continuano, dunque, le difficoltà del senese, che quest’anno ha vinto appena quattro partite sul circuito ATP a livello di tabellone principale. Per l’iberico, al secondo turno, c’è adesso Stefano Travaglia.

Missione compiuta infatti per l’azzurro n°98 del mondo. Travaglia ha superato il qualificato colombiano Daniel Elahi Galán (n.215 del mondo) con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 in 1 ora e 22 minuti di partita. Un’ottima partita quella del tennista azzurro che, grazie al successo del tie-break del primo set, ha trovato la chiave di volta per fare male al proprio avversario.

A chiudere la prima giornata di Gstaad, ultimo torneo ATP sulla terra rossa della stagione prima della migrezione collettiva – già iniziata – sul cemento degli Stati Uniti, anche Thomas Fabbiano. L’azzurro ha avuto la meglio – non senza qualche difficoltà – della wild-card svizzera Ehrat. Un’ora e 53 minuti per Fabbiano per avere la meglio del numero 386 della classifica ATP: 6-4, 7-5 il punteggio che ha comunque permesso a Fabbiano, bravo a risalire di un break sotto sia nel primo che nel secondo set, di volare agli ottavo di finale: lì ci sarà il derby azzurro con Lorenzo Sonego, testa di serie n°4 del seeding del torneo elvetico.