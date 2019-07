Tennis, ATP Gstaad: Fabbiano eliminato nei quarti di finale da Stebe

Sfuma la seconda semifinale stagionale e in carriera per Thomas Fabbiano. Nel recupero del match dei quarti - non disputato venerdì per la pioggia - del 'J. Safra Sarasin, Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera, il 30enne di San Giorgio Ionico, numero 90 ATP, ha ceduto per 6-4 2-6 6-4, dopo oltre due ore di gioco, al tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 455 ATP, in gara con il ranking protetto.

Cedrik-Marcel Stebe, che disputava i quarti di finale di un torneo ATP per la quarta volta in carriera, raggiunge dunque la sua prima semifinale in quel di Gstaad. E' il secondo giocatore con il ranking più basso (455) a riuscirci quest'anno dopo Darcis. Un grande risultato per lui dopo i tanti infortuni patiti in carriera.