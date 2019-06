Berrettini, esordio ok: batte Basilashvili e ora sfiderà Seppi in un derby tutto azzurro

Esordio ok al torneo Atp di Halle per Matteo Berrettini, numero 22 del mondo e fresco vincitore a Stoccarda sempre sull'erba e sempre in Germania: l'azzurro ha battuto con un doppio 6-4 in un'ora e 10 minuti il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del torneo. Nei primi due turni di servizio è Basilashvili a partire meglio, cedendo solamente un punto, ma Berrettini al quinto game strappa la battuta al georgiano alla prima occasione utile. Questo break, realizzato sull'unica palla break avuta dai due tennisti nel set, sarà decisivo per la conquista del primo parziale da parte del 23enne tennista romano che sul terzultimo punto gioca una pazzesca volée bassa di dritto e poi chiude il set dopo mezz’ora di gioco con un'altrettanto pazzesca palla corta. Nel secondo game del secondo set Berrettini deve affrontare le prime due palle break del suo match ma le annulla. Nel nono gioco poi Basilashvili sbaglia tutto lo sbagliabile e Berrettini lo brekka alla seconda occasione, va a servire per il match e si aggiudica il game a 15 passando al secondo turno. Si allunga così la striscia di incontri vinti sull'erba (6) da parte del tennista romano, che oggi ha superato un altro esame importantissimo in modo perentorio battendo il numero 17 al mondo.

Seppi ha la meglio sul tedesco Moraing

Al prossimo turno Berrettini affronterà Andreas Seppi: l'altoatesino batte in due set il tedesco Mats Moraing, numero 223 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un'ora e 20 minuti di gioco e conferma il buon momento di forma. Nel primo set Seppi ha una palla break nel quarto gioco, ma non riesce a sfruttarla. C'è grande equilibrio e i due tennisti tengono abbastanza agevolmente il servizio. Nel nono game, però, è l'altoatesino ad annullare un break point e nel gioco successivo riesce a strappare la battuta all'avversario chiudendo il set sul 6-4. Non ci sono break nella seconda partita. Sia Seppi sia Moraing dominano con il servizio e non concedono nulla nei rispettivi turni di battuta. La normale conseguenza è il tie-break: dal 3-3 Seppi allunga sul 6-3 e al secondo match point riesce a chiudere qualificandosi per il secondo turno.