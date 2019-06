Berrettini show, la corsa prosegue: battuto anche Seppi, è Top20 virtuale

Non si ferma la striscia di vittorie consecutive di Matteo Berrettini. Il tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Halle, dopo aver sconfitto Andreas Seppi nel derby azzurro del secondo turno. Berrettini si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco.

Una vittoria prestigiosa per Berrettini, che dopo la vittoria a Stoccarda infila di fatto l’ottavo successo consecutivo. Bravo Berrettini soprattutto a metà del secondo set, quando dopo aver perso il primo si è trovato a un passo da concedere un break che sarebbe probabilmente stato fatale contro un Andreas Seppi oggi di ottimo livello.

Berrettini però è riuscito a girare la partita, prendersi il set ma soprattutto poi lanciarsi nel terzo, chiudendo appunto col successo finale che vale il primo quarto di finale in carriera in un torneo ATP 500.

Per Berrettini si spalancano così le porte virtuali addirittura della Top20. Il tennista romano, seppur ancora in lizza con Auger-Aliassime e Bautista-Agut è in questo momento infatti il numero 20 della classifica ATP! Un risultato straordinario che Berrettini potrebbe anche migliorare già al prossimo turno, quando nei quarti troverà il russo Karen Khachanov, testa di serie n°3 del tabellone e tennista già battuto due volte in questo 2019: a Sofia e settimana scorsa proprio a Stoccarda.