Federer, 10 e lode: lo svizzero batte Goffin e trionfa per la 10a volta ad Halle

Cade un altro piccolo tabù della carriera di Roger Federer: vincere 10 titoli nello stesso torneo. Se all’amico-rivale di sempre Rafael Nadal questa impresa era già riuscita a Parigi, Monte Carlo e Barcellona, Federer attendeva la finale dell’ATP di Halle per provare a centrare anche questo piccolo traguardo.

Una missione compiuta oggi, sull’erba tedesca in un torneo in cui in fondo la via principale d’accesso portava già il suo nome. Ed è allora forse anche giusto così che ‘la lode’, il decimo titolo, arrivasse proprio ad Halle.

Roger Federer l’ha conquistato superando un buon David Goffin. Il belga, eccellente nel primo set, ha visto però scappare le proprie chance di vittoria proprio nel tie-break decisivo della prima partita. Goffin, che sul 2-2 aveva avuto tre palle break consecutive e un avvio di match decisamente positivo, si è visto però spazzare via da Federer nel tie-break per 7 punti a 2.

Un contraccolpo che il belga ha pagato caro anche nel primo game del secondo set; quello dove si fatto si è scritta la parole ‘fine’ di questa partita. Lasciato immediatamente il break al servizio, Goffin ha lasciato rapida strada a Federer, che ha chiuso poi con evidente più semplicità rispetto al primo parziale e col punteggio finale di 7-6, 6-1 in un’ora e 23 minuti di partita.

Lo svizzero trova dunque nell’amato giardino di Halle, come anticipato, il decimo sigillo della carriera in questo torneo; ma soprattutto la 102esima affermazione a livello professionistico. Il record di Connors di 109 titoli ATP resta dunque lontano solo 7 lunghezze.

Gioia Berrettini: è Top20

Il successo di Federer in qualche modo fa felice anche Matteo Berrettini. Levando la possibilità a Goffin di superare il romano in classifica, Matteo entra da lunedì ufficialmente in Top20. E’ l’undicesimo italiano di sempre a riuscire in questa impresa.