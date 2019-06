Federer piega Herbert e vola in finale: tra lo svizzero e il 10° titolo ci sarà Goffin

Roger Federer giunge ancora una volta in finale nel torneo ATP 500 di Halle: sull’erba tedesca l’elvetico liquida il transalpino Pierre-Hugues Herbert con un duplice 6-3 in poco più di un’ora e domani nell’atto conclusivo affronterà il belga David Goffin, giustiziere del nostro Matteo Berrettini oggi in semifinale.

Nel primo set Federer parte a tutta birra e lascia sul posto l’avversario: break nel secondo game e 3-0 non pesante in pochi minuti. Il francese rischia il rovescio, ma annulla la palla dello 0-4 riuscendo, a fatica, a salvarsi ai vantaggi. Una serie di 16 punti su 17 conquistati dal giocatore al servizio porta rapidamente l’elvetico sul 5-3, col servizio a disposizione per portare a casa la prima partita: Federer perde il primo quindici, conquista tre punti consecutivi e poi chiude al secondo set point sul 6-3 in mezz’ora esatta di gioco.

Nella seconda frazione Herbert rischia subito di capitolare, ma annulla tre break point all’avversario in apertura, poi l’equilibrio dura fino a metà set, quando Federer, sotto 2-3 (senza break) decide di salire in cattedra conquistando quattro giochi consecutivi (doppio break a trenta ed un solo quindici perso al servizio) chiudendo la contesa sul 6-3 in 34 minuti, regalandosi la finale con 6 ace e l’86% sulla prima che sale al 92% sulla seconda.