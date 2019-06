Federer supera in due set Millman e vola agli ottavi di finale

Missione compiuta per Roger Federer che inizia con una vittoria la sua avventura sull’erba dell’ATP di Halle (Germania). Lo svizzero, all’esordio su questa superficie, ha ottenuto il successo contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match non semplice per lo svizzero, che affrontava un rivale che agli US Open 2018 gli aveva giocato un brutto scherzo negli ottavi di finale. Quest’oggi, però, pur non incantando, l’elvetico ha prevalso. Federer che, quindi, si qualifica agli ottavi dove incontrerà il francese Jo-Wilfried Tsonga, con cui vanta un bilancio positivo nel computo dei precedenti (11-6), uscito vittorioso dal derby transalpino contro Benoit Paire.

Nel primo set regna l’equilibrio. Entrambi i tennisti sfruttano sapientemente l’effetto slice al servizio e per chi è risposta non è semplice trovare il tempo di impatto con la palla. Commette qualche errore di troppo Roger, che consente al rivale di rimanere ben presente nel parziale fino al tie-break. In questo caso, però, la classe del rossocrociato si vede tutta e con lo score di 7-1, il fenomeno nativo di Basilea si aggiudica la frazione, forte di 8 ace, del 91% dei punti ottenuti con la prima di servizio e del 62% con la seconda.

Nel secondo set il campione elvetico eleva il suo livello a piccole dosi. E’ il caso del sesto game, quando i colpi profondi dello svizzero mettono in seria difficoltà Millman, che commette diversi errori. Avanti 4-2, il n.3 del mondo gestisce sapientemente lo scambio, pur avendo un’incertezza nel nono gioco, dovendo annullare una palla break. La storia del match non cambia e il 6-3 pone fine alle ostilità.

giandomenico.tiseo@oasport.it