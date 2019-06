Matteo Berrettini è nella top 20 mondiale: il ranking dopo la vittoria ai quarti di Halle

Con la vittoria nei quarti del torneo di Halle contro il russo Karen Khachanov, l’azzurro Matteo Berrettini ha fatto virtualmente il suo ingresso nella top 20 mondiale: con i 90 punti odierni il tennista italiano ha scavalcato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che nel pomeriggio sarà opposto a Roger Federer. Non è però l’unico pericolo per l’azzurro, che deve guardarsi anche dal belga David Goffin, che lo potrebbe ancora scavalcare in caso di successo finale sull’erba tedesca. Se però Berrettini dovesse accedere alla finale, guadagnerebbe altri 120 punti, scavalcando l’elvetico Stan Wawrinka e centrando aritmeticamente la top 20 ATP da lunedì.

Ranking ATP virtuale aggiornato in tempo reale (Top 20)

1 Novak Djoković SRB 12415

2 Rafael Nadal ESP 7945

3 Roger Federer SUI 6210

4 Dominic Thiem AUT 4685

5 Alexander Zverev GER 4405

6 Stefanos Tsitsipas GRE 4215

7 Kei Nishikori JPN 4040

8 Kevin Anderson RSA 3610

9 Karen Khachanov RUS 2980

10 Fabio Fognini ITA 2785

11 Juan Martín del Potro ARG 2740

12 John Isner USA 2715

13 Daniil Medvedev RUS 2625

14 Borna Ćorić CRO 2205

15 Gaël Monfils FRA 2055

16 Nikoloz Basilashvili GEO 1960

17 Milos Raonic CAN 1945

18 Marin Čilić CRO 1940

19 Stan Wawrinka SUI 1715

20 Matteo Berrettini ITA 1665

Roberto Santangelo