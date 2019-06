Ottava vittoria consecutiva per Matteo Berrettini: batte Khachanov ed è in semifinale ad Halle

Matteo Berrettini non si ferma più. Il 23enne romano conferma il suo ottimo stato di forma e si qualifica per le semifinali del Noventi Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Berrettini, numero 22 Atp (suo "best ranking"), reduce dal terzo titolo in carriera vinto domenica scorsa a Stoccarda, ha battuto nei quarti il russo Karen Khachanov, numero 9 Atp e terza testa di serie, già battuto negli ottavi a Stoccarda la scorsa settimana, con il punteggio di 6-2, 7-6 (4) in 1 ora e 31 minuti. Berrettini troverà in semifinale il vincente della sfida tra il beniamino di casa, il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking e due del seeding, ed il belga David Goffin, numero 33 Atp, sempre battuto nelle due sfide precedenti.

Per Matteo si tratta della prima semifinale in un “500”: l’azzurro è in serie positiva da 8 partite sull’erba (9 se contiamo anche la Davis). Berrettini ha perso un solo set ed ha subito un solo break: è accaduto nel derby di secondo turno contro Seppi quando ha ceduto la battuta dopo 69 turni di servizio difesi consecutivamente.

La cronaca della partita

Partenza lanciata di Matteo, complice un Khachanov un po’ frastornato, volato in pochi minuti sul 4-0. Dopo aver rischiato di perdere anche il quinto game di fila (due palle-break annullate grazie al servizio) il 23enne moscovita ha interrotto la striscia negativa (4-1) ma questo non ha impedito di archiviare il primo parziale per 6-2. In avvio di seconda frazione Khachanov ha salvato una pericolosissima palla-break e poi ha cominciato a rispondere un po’ meglio: infatti nel secondo gioco è arrivato il primo momento di difficoltà per Berrettini sotto forma di tre palle-break (le prime due consecutive) che l’azzurro ha però annullato con grande determinazione (1-1). Palle-break, stavolta di nuovo per Matteo (2) dopo uno scambio esaltante ma Khachanov le ha annullate. Nel quinto gioco altre due palle-break per Berrettini che a sua volta ne ha cancellata una con un ace nell’ottavo. Ancora un pericolo per il russo nel nono game ma poi a decidere il set è stato il tie-break. Ancora una volta Matteo lo ha giocato in maniera splendida: ha allungato sul 3-1, poi sul 5-2 ed infine se lo è aggiudicato per 7 punti a 4 chiudendo con la volée di rovescio.