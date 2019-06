Roger Federer piega Roberto Bautista Agut dopo due ore e va in semifinale

Roger Federer impiega quasi due ore per piegare la resistenza dello spagnolo Roberto Bautista Agut, ma alla fine vince in tre set nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle: sull’erba tedesca l’elvetico si impone per 6-3 4-6 6-4 ed in semifinale troverà il transalpino Pierre Hugues Herbert.

Nel primo set l’elvetico trova il break a zero in apertura, vince otto dei primi nove punti giocati ed in un amen si trova avanti 2-0. Da quel momento in poi Federer si limita ad essere incisivo col servizio, con cui perde appena due punti in quattro turni, poi nel nono game cambia marcia in risposta e, dopo non aver sfruttato un primo set point avanti 30-40 in risposta, ai vantaggi porta a casa la partita per 6-3 in 29 minuti.

Nella seconda partita ad essere decisivo è un terzo gioco lungo ed estenuante, durato 14 punti, nel corso del quale Federer non sfrutta tre occasioni per andare 2-1 ed alla terza palla break concessa è costretto a capitolare, vedendo così l’iberico scappare via. Non vi è più neppure l’ombra di una palla break, i servizi sono dominanti, con Federer che perde solo altri cinque punti in quattro turni e Bautista che ne concede otto in cinque turni, compresi gli ultimi due persi quando l’iberico va a servire per il set avanti 5-4 e da 40-0 si ritrova 40-30 prima di rinviare ogni verdetto al terzo set chiudendo sul 6-4 in 42 minuti.

Nella frazione decisiva l’equilibrio la fa da padrone: Federer annulla due palle break allo spagnolo in apertura, poi a sua volta non ne sfrutta una a suo favore nel secondo game. Nel quinto game è ancora l’elvetico a soffrire e salvarsi ai vantaggi, pur senza concedere occasioni per lo strappo, poi nell’ottavo gioco è lo spagnolo a cancellare un’opportunità per l’allungo allo svizzero, ma nel finale Federer sale in cattedra, vince otto degli ultimi nove punti dell’incontro, trova il break proprio nel decimo game e chiude 6-4 in 45 minuti volando in semifinale.