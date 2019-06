Roger Federer soffre, ma va ai quarti: Tsonga battuto in tre set

Jo-Wilfried Tsonga rischia, otto anni dopo, di sgambettare nuovamente sull’erba Roger Federer, ma a differenza del quarto di finale di Wimbledon 2011 non ci riesce. Nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle, infatti, lo svizzero riesce a battere in 2 ore e 16 minuti il francese con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-5, proseguendo dunque il cammino nel torneo che come pochi altri è casa sua. Suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha superato per 6-1 6-4 un altro uomo d’Oltralpe, Richard Gasquet.

Dopo alcuni game tranquilli, sul 2-2 Federer sbaglia malamente due dritti e concede altrettante palle break a Tsonga, cancellando la prima con un ace e la seconda con servizio e dritto. Sul 5-4, invece, è il francese a commettere un brutto errore di dritto in avanzamento sul 30-15. Lo svizzero ringrazia e nel punto successivo si guadagna un set point, annullato da Tsonga con un servizio vincente. Il transalpino va di nuovo in difficoltà sul 6-5, ma prima si salva ancora e poi trova un vantaggio di 3-0 nel tie-break, subito annullato da Federer, capace di vincere sette degli ultimi nove punti e il parziale.

Il numero 3 del mondo riparte con il turbo innestato, trovando il break in apertura a 30 con una risposta fulminante di dritto. Sul 3-2, però, Federer commette qualche errore di troppo e si trova sotto 15-40 per la seconda volta. Lo svizzero si salva con il servizio, ma commette un brutto errore che offre una terza opportunità a Tsonga, che la sfrutta grazie a un gran recupero su discesa a rete dell’avversario: 3-3. L’inerzia della partita cambia in maniera sempre più percettibile, e porta il francese a strappare un’altra volta il servizio allo svizzero, stavolta a 15, forzando dunque l’approdo al terzo set con il 6-4.

Lungo la prima metà del terzo parziale Federer mostra un certo nervosismo: è indietro 0-30 nel primo game, 15-30 nel terzo e 0-30 nel quinto. Lo svizzero recupera in tutti i casi, ma sul 30 pari del quinto sbaglia una facile volée di dritto che vale la palla break per Tsonga, annullata con uno sforzo lungo due dritti. Infine, Federer si ritrova sul 5-5, trova uno splendido rovescio lungolinea e si guadagna tre opportunità di andare a servire per il match. Gli basta la seconda, con Tsonga che spedisce il dritto in rete. Il francese, sul 30 pari, piazza una volée alta di rovescio sull’omologo colpo dell’elvetico, che passa con l’aiuto del nastro. Il servizio, infine, regala a Federer i quarti di finale.