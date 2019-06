Sinner subito out, Seppi vince il derby con Fabbiano a s-'Hertogenbosch

Jack Sinner è subito uscito di scena nel primo turno del 'Libema Open - Grass Court Championships', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in corso sui campi in erba di s-'Hertogenbosch, in Olanda, uno dei due appuntamenti (l’altro è Stoccarda) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Il 17enne altoatesino, numero 219 del Atp e rivelazione di questa prima parte di stagione, promosso dalle qualificazioni e al suo primo match di main draw sull'erba, ha ceduto per 7-6(4) 6-3, in un'ora e 21 minuti di gioco, al cileno Nicolas Jarry, numero 60 Atp.

Primo turno superato per Andreas Seppi: il 35enne di Caldaro, numero 72 del ranking mondiale, si è aggiudicato per 7-6 (10) 7-5, in poco meno di due ore di partita, il derby tricolore contro Thomas Fabbiano, numero 104 Atp, ripescato come in tabellone come lucky loser (nel turno di qualificazione era stato sconfitto da Sinner) dopo il forfait del francese Jeremy Chardy. Fabbiano ha fallito due set-point nel tie-break del primo parziale. Al secondo turno Seppi dovrà vedersela con il Next Gen australiano Alex de Minaur, numero 24 Atp e terzo favorito del seeding: 1-1 il bilancio dei precedenti.