Tennis, ATP Houston: Lorenzi unico azzurro al via

Paolo Lorenzi è l’unico azzurro ai nastri di partenza del tabellone principale del 'Fayez Sarofin & Co. US Men's Clay Court Championship', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 583.585 dollari di scena sui campi in terra battuta di Houston, in Texas, l’unico appuntamento che si disputa su questa superficie negli Stati Uniti. Il 37enne senese, numero 106 del ranking mondiale, è stato sorteggiato al primo turno contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il vincente di questo match sarà l’avversario d’esordio per Steve Johnson, numero 39 Atp e primo favorito del torneo nonché campione in carica. Il 29enne californiano di Orange, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, precede nel seeding il francese Jeremy Chardy, numero 42 Atp, il britannico Cameron Norrie, numero 55 Atp, finalista dodici mesi fa, e l’altro statunitense Reilly Opleka, numero 56 Atp. Per tutti e quattro ingresso in gara direttamente al secondo turno.