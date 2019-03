Milos Raonic spegne il sogno di Kecmanovic, Monfils si ritira e manda anche Thiem in semifinale

Aspettando di sapere cosa faranno Rafa Nadal e Roger Federer, il Masters 1000 di Indian Wells ha i suoi primi due semifinalisti, che sono Milos Raonic e Dominic Thiem. Il canadese ha sconfitto in due set il serbo Miomir Kecmanovic, mentre l’austriaco non è nemmeno sceso in campo sfruttando il ritiro del francese Gael Monfils.

Si tratta della quarta semifinale negli ultimi cinque anni per Raonic, che mette fine al cammino sorprendente da parte di Kecmanovic. Il canadese, testa di serie numero 13, si impone in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco e rischia solamente nell’ottavo gioco della seconda frazione, quando, avanti per 4-3, annulla due occasioni per il controbreak al serbo.

Kecmanovic esce comunque a testa altissima dal campo dopo una settimana da sogno. Il “Next Gen” serbo, numero 130 del mondo è il primo lucky loser a raggiungere i quarti a Indian Wells da quando questo torneo è un Masters 1000: grazie a questo risultato, il 19enne di Belgrado entrerà da lunedì tra i primi 100 del mondo per la prima volta in carriera.

Non si è giocato l’altro quarto di finale per un problema al tendine d'Achille accusato da Gael Monfils, peraltro reduce da un bel match agli ottavi contro il tedesco Philipp Kohlschreiber (solo due game concessi). A sfruttare il ritiro del francese è stato Dominic Thiem, volato in semifinale senza giocare e con l’obiettivo di raggiungere la terza finale della carriera in un 1000 (le precedenti due entrambe perse a Madrid).