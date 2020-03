La classifica che stava migliorando a mano a mano, i tanti forfait degli ultimi giorni: ora c’è l’ufficialità. Jannik Sinner entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, che scatterà il prossimo 12 marzo sul cemento statunitense.

Quello americano sarà il primo Masters 1000 in tabellone principale senza Wild Card per la stella del tennis azzurro, che ha sfruttato per essere certo del main draw l’assenza dell’argentino Guido Pella.