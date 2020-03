Qui in Italia la comunicazione della cancellazione di Indian Wells, essendo arrivata nella notte, ha lasciato sorpresi in molti. A quanto pare, però, anche i principali protagonisti del primo Masters 1000 dell’anno – i tennisti – sono stati presi in contropiede, soprattutto per le modalità con cui è stata comunicata la decisione. A lamentarsi della procedura è stato l’argentino Diego Schwartzman che, tramite il suo profilo Twitter, ha esternato il suo sconcerto per essere venuto a conoscenza dell’ufficialità “tramite i social e WhatsApp”

" Sarebbe bello se l’ATP comunicasse un po’ meglio ai giocatori la sospensione di un torneo di questa importanza, considerando che siamo tutti sul posto... Informare tramite social network o su WhatsApp è stato segno di pigriza da parte vostra. "

Il numero 13 del mondo non lamenta il senso della decisione in se, ma le modalità della diffusione della notizia, come spiega in un tweet successivo: "La situazione è completamente comprensibile. Il modo di segnalarlo ha lasciato molto a desiderare. Dovrebbero esserci più informazioni per i prossimi tornei visto che si svolgeranno anche in Paesi colpiti dal virus".