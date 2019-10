ATP Mosca: Andreas Seppi piega Christian Garin e va al secondo turno

Bella impresa di Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 250 di Mosca: su cemento indoor russo l’azzurro piega dopo due ore e 45 minuti di aspra battaglia il cileno Christian Garin, numero 5 del seeding, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (4) ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il lituano Ricardas Berankis.

Il primo set non inizia al meglio per Seppi, che perde il servizio in apertura e poi sciupa la palla per l’immediato controbreak: Garin va sul 2-0 e non concede ulteriori occasioni di rientro all’azzurro, che nei seguenti tre turni alla risposta raccoglie appena tre punti. Nel nono game il cileno centra il secondo break e chiude 6-3 in 33 minuti.

Nella seconda frazione è Seppi a partire bene, vincendo otto dei primi nove punti, per il 2-0 iniziale. L’azzurro cancella la palla per il controbreak nel quarto gioco e nel decimo va a servire per il set avanti 5-4. Seppi sciupa due set point ed il sudamericano alla terza occasione ottiene il 5-5. L’azzurro sbanda ed è costretto ad annullare due match point sul 5-6 quando si ritrova sotto 15-40, ma si salva e porta a casa il set al tiebreak, dominato e vinto per 7-2 dopo 59 minuti.

Nella partita decisiva prova l’allungo Garin, che centra il break a 15 nel quinto game, ma Seppi ristabilisce la parità ottenendo il controbreak nell’ottavo gioco. Il cileno manca due break point nel nono game e poi nel dodicesimo deve salvare quattro match point, prima di guadagnarsi il tie break al termine di un gioco lungo 28 punti. Seppi però dal 3-3 vince tre punti consecutivi, si guadagna altri tre match point ed al secondo (il sesto nel complesso) chiude 7-4 dopo un’ora e tredici minuti.

ATP 250 Mosca – Singolare (primo turno)

Andreas Seppi (Italia) b. Christian Garin (Cile, 5) 3-6 7-6 (2) 7-6 (4)

