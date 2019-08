ATP Los Cabos: Schwartzman si impone in finale contro Fritz

E’ l’argentino Diego Schwartzman (n.27 del mondo) il vincitore del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, il sudamericano si è imposto per 7-6 (6) 6-3 contro l’americano Taylor Fritz (n.28 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini nei quarti di finale. Schwartzman ha posto fine al match in 1 ora e 40 minuti di gioco, mettendo in mostra un tennis profondo e molto consistente, confermandosi da questo punto di vista come uno dei giocatori più insidiosi del circuito.

Nel primo set l’avvio per l’argentino non è dei migliori. Il n.27 ATP subisce le iniziative di un Fritz sugli scudi e il break nel quarto game lo conferma. Il 26enne nativo di Buenos Aires si scuote e, quindici dopo quindici, trova la misura dei propri colpi, conquistando il controbreak nel settimo game. L’inerzia della frazione cambia gradualmente e Schwartzman prende sempre di più il comando delle operazioni, peccando però in concretezza nell’undicesimo game, quando spreca due chance per il break. Ironia della sorte l’americano ha uno scossone nel gioco successivo ed è lui ad avere sulla racchetta ben tre set point, avanti 0-40. Il sudamericano si salva e l’epilogo al tie-break gli sorride sullo score di 8-6.

Nel secondo set l’argentino forza lo scambio e strappa il servizio allo statunitense nel quarto game. Avanti 4-1 sembra fatta ma Fritz non è tipo da arrendersi tanto facilmente e il controbreak si tramuta in realtà nel settimo game. Il n.27 del mondo però non si lascia scomporre, ottenendo un altro break con colpi di rara potenza e archiviando la pratica sul 6-3, forte dell’82% dei punti vinti al servizio.