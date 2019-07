ATP Los Cabos: Dimitrov, buona la prima. Granollers sfiderà Fognini

Sarà lo spagnolo Marcel Granollers lo sfidante di Fabio Fognini nel secondo turno del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano il numero 103 del mondo ha nettamente sconfitto il tennista di casa Lucas Gomez in due set con il punteggio di 6-0 6-1.

Esordio con vittoria anche per Grigor Dimitrov, che ha superato l’americano Steve Johnson dopo una splendida battaglia di due ore e mezza. Alla fine si è imposto il bulgaro in tre set per 7-6 4-6 7-6. Buona la prima anche per il britannico Cameron Norrie e l’americano Taylor, che hanno sconfitto rispettivamente il francese Barrere ed il tedesco Koepfer.

Il riepilogo dei risultati

Gulbis (Let) b. Jung (Tpe) 6-4 7-6

Granollers (Spa) b. Gomez (Mex) 6-0 6-1

Albot (Mda) b. Tipsarevic (Srb) 7-5 2-6 6-0

Daniel (Jpn) b. Sandgren (Usa) 6-2 6-0

Londero (Arg) b. Ch. Garin (Cil) 3-6 6-2 6-3

Kwon Soon (Kor) b. Stebe (Ger) 6-2 6-1

Dimitrov (Bul) b. Johnson (Usa) 7-6 4-6 7-6

Norrie (Gbr) b. Barrere (Fra) 7-5 6-0

Fritz (Usa) b. Koepfer (Ger) 6-3 6-4