Fognini ai quarti: eliminato Granollers in tre set

Fabio Fognini può continuare a difendere il titolo dell'ATP 250 di Los Cabos: l'azzurro, testa di serie numero 1 ed entrato in tabellone con un bye, parte direttamente dagli ottavi di finale e, seppur con qualche difficoltà, li supera.

Il raggiasco affronta infatti Marcel Granollers e riesce a eliminarlo, non senza fatica, in più di due ore di gioco col punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Bravissimo dunque Fabio a riprendersi dopo il primo set lasciato allo spagnolo e ad andare a vincere in rimonta contro un avversario che gli è sempre risultato ostico: prima di questo incontro, infatti, il bilancio degli scontri diretti recitava 6-4 per l'iberico: l'ultima sfida risale al Roland Garros del 2016, quando vinse Granollers. Nel frattemèpo Fabio è cresciuto molto ed è entrato in top 10.

Ora per Fogna l'ostacolo Taylor Fritz, che ha superato a sua volta in rimonta Prajnesh Gunneswaran per 4-6 6-3 6-2. Tra lo statunitense e l'italiano c'è un solo precedente, lo scorso anno a Chengdu, vinto da Fognini.