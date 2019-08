Fognini eliminato da Fritz in due set: fuori dai giochi ai quarti

E' un Fabio Fognini in evidente difficoltà quello sceso sul campo dell'Abierto di Los Cabos per i quarti di finale, un torneo dove l'azzurro difendeva il titolo e dove invece deve fermarsi ai quarti di finale. Dopo aver superato gli ottavi contro Granollers, il taggiasco viene fermato nella sua corsa da Taylor Fritz col punteggio di 6-1 7-6.

Il primo set scorre via veloce, con Fognini che non riesce a esprimere il suo tennis migliore e lo statunitense che prende in mano la partita, nonostante al servizio non sia particolarmente efficace: in tutto il match serve soltanto il 41% di prime, ma Fogna non riesce a capitalizzare sulla seconda con risposte aggressive.

Nel secondo set il taggiasco diventa più regolare, anche se non sfrutta le occasioni che gli si presentano nel corso del tempo e in totale saranno 5 le pale break concesse e salvate da Fritz; nel finale di set, proprio per qualche errorino di troppo, Fogna si innervosisce, lancia la racchetta due volte e si prende un warning dal giudice di sedia. In ogni caso, il set arriva fino al tiebreak, che però è totalmente da dimenticare per il ligure. Sono troppi infatti gli errori commessi da Fognini (come la frettolosa volée di rovescio sul match point), che raccoglie un solo punto e consegna il passaggio del turno all'avversario.

Peccato, perché in semifinale avrebbe incontrato Radu Albot, non certo irresistibile. Ma non lo sarebbe stato nemmeno Fritz, se solo il numero 9 del mondo fosse stato in giornata.