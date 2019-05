Prosegue il 2019 travagliato di Juan Martin del Potro. L’argentino, che ha giocato per l’ultima volta a febbraio nei quarti di finale di Delray Beach, non sa ancora se sarà in grado di partecipare al Masters 1000 di Madrid. Se, per una volta, il polso ha dato tregua al classe 1988, in questa annata è il ginocchio ad aver fatto le bizze per il nativo di Tandil, tanto da aver messo del Potro di fronte alla scelta se operarsi, o meno.

Il vincitore degli US Open 2009 ha fortunatamente evitato l’intervento e, dopo diverse settimane di riabilitazione, ha ripreso ad allenarsi in vista della stagione su terra rossa. I test effettuati ad inizio aprile nella clinica del dottor Ángel Cotorro al ginocchio, come ha riportato il sito TennisWorldItalia.com, hanno confermato l’ottimo riscontro delle terapie e hanno dato il via libera all’argentino.

Juan Martin del Potro, in teoria, sarebbe iscritto al Masters 1000 della capitale spagnola, ma non è ancora sicuro che sarà effettivamente al via del torneo spagnolo. La sua partecipazione sarà decisa solamente pochi giorni prima dell’evento, dopo che il due volte medagliato alle Olimpiadi, avrà valutato con accuratezza come risponderà il suo ginocchio. Dopo tutte le vicissitudini di questi anni, infatti, non ha la minima intenzione di forzare i tempi per rovinare poi tutta l’annata. Se non sarà Madrid a segnare il rientro di del Potro, con molta probabilità toccherà a Roma, per rivedere il 30enne sudamericano sulla terra rossa in vista del Roland Garros, dove nella scorsa edizione ha raggiunto le semifinali contro Rafael Nadal.

