E’ stato effettuato pochi minuti fa il sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4.

La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, presidiata da Novak Djokovic. Potrebbe, perciò, trovare il serbo in semifinale, in quello che è il suo primo torneo sulla terra rossa dal 2016. L’ultimo incontro giocato su questa superficie fu il secondo turno degli Internazionali d’Italia di quell’anno, perso contro Thiem. Il suo ritorno sul rosso sarà bagnato da uno tra il francese Richard Gasquet e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ma dovrà fare attenzione alle possibilità Fognini e Thiem nei quarti. Per quel che riguarda Djokovic, invece, potrebbe esserci un debutto di fuoco, contro il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre potrebbe arrivare uno scontro nei quarti con l’argentino Juan Martin Del Potro.

Diversa (e potenzialmente migliore) la situazione per Rafael Nadal: il quattro volte vincitore di questo torneo (contando solo la Caja Magica) comincerà in ogni caso con un canadese, dal momento che ci sarà lo scontro tra i due giovani di spicco del Paese della foglia d’acero, e cioè Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. La teoria vorrebbe che Nadal trovi in semifinale Alexander Zverev, ma il tedesco può avere un complicato quarto con il greco Stefanos Tsitsipas. Si segnala, inoltre, quello che potrebbe essere l’ultimo match nella carriera di David Ferrer, opposto al connazionale Roberto Bautista Agut.

Accoppiamenti non semplici per i tre italiani in tabellone: Fabio Fognini, testa di serie numero 10, finisce nel quarto di finale di Federer e soprattutto nell’ottavo di Thiem. Prima, però, dovrà superare al debutto il britannico Kyle Edmund, che l’anno scorso lo fece soffrire per cinque set al Roland Garros. Sempre nel quarto occupato da Federer c’è Andreas Seppi, che per l’ottava volta negli ultimi 12 anni affronterà il francese Gael Monfils: i precedenti vedono l’altoatesino in svantaggio 2-5. Infine, Marco Cecchinato, numero 16 del seeding, se la vedrà con il complicato argentino Diego Schwartzman, per poi affrontare un francese tra Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga e quindi, eventualmente, sfidare Djokovic.

Il tabellone del Masters 1000 di Madrid

