Djokovic in semifinale senza fatica: Cilic si ritira per un'intossicazione alimentare

Novak Djokovic accede alle semifinali del Masters 1000 di Madrid senza faticare. Il numero 1 del mondo avrebbe dovuto affrontare Marin Cilic, che però ha deciso di non scendere nemmeno in campo per colpa di una grave indisposizione.

A dare la notizia è lo stesso croato tramite un tweet in cui spiega da che cosa dipendano le sue pessime condizioni:

" Cari tifosi, organizzatori del Mutua Madrid Open, Novak Djokovic, mi dispiace di dover annunciare che devo ritirarmi dal match di oggi. Ho passato una nottata terribile a causa di un'intossicazione alimentare. Sono estremamente deluso di aver concluso il mio tempo a Madrid in questo modo. Vi ringrazio per il sostegno. "

Djokovic ora attende il vincente della sfida tra Dominic Thiem e Roger Federer.