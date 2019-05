Djokovic si prende la finale, battuto in due durissimi set Thiem

Novak Djokovic vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il serbo, numero 1 del mondo, ha superato in due ore e 20 minuti di durissima battaglia l’austriaco Dominic Thiem: 7-6(4) 7-6(2) il punteggio finale. Djokovic attende ora il vincente tra il greco Stefanos Tsitsipas e il padrone di casa Rafael Nadal. Per lui si tratta della terza finale alla Caja Magica: ha vinto le precedenti due, una proprio contro Nadal nel 2011 e l’altra contro Andy Murray nel 2016. Inoltre, è la quarantottesima volta che entra nell’ultimo atto di un torneo di questa categoria.

Battaglia doveva essere e battaglia si conferma nel set d’apertura: è Thiem a mettere a segno il primo break della semifinale grazie a una palla che Djokovic non fa passare oltre il nastro. Il vantaggio dell’austriaco non dura molto, perché sul 2-3 il serbo si riorganizza e trova uno splendido game di risposta che lo riporta in parità. Sul 4-4 il numero 5 del mondo si procura due palle per andare a servire per il parziale, ma il numero 1 trova servizio e riga per salvarsi, riuscendo poi ad andare avanti 5-4. Nessuno dei due riesce a procurarsi altre opportunità nei giochi successivi, e si va dunque al tie-break. La cosa più emozionante che accade è lo scambio di minibreak all’inizio, poi Djokovic decide di giocare da par suo e di chiudere 7-2 dopo oltre un’ora di gioco.

Alla ripartenza si capisce che entrambi i giocatori non hanno alcuna voglia di lasciar terreno all’altro: il primo game va ai vantaggi, nel secondo Thiem ha una palla del 2-0, che però spreca con un’accelerazione finita in rete. Un copione simile si ripete nel quarto gioco: l’austriaco colpisce male di rovescio. Sul 2-3, dopo che Djokovic annulla bene due palle break, è Thiem a riuscire, con diversi grandi e lunghi scambi, a prendere finalmente la strada per quello che nelle sue intenzioni è l’allungo. Il serbo, però, non è d’accordo, gioca un superbo game di risposta e si riprende il maltolto, per poi cercare ancora di togliere la battuta al suo avversario e riuscirci. Djokovic va dunque a servire per il match sul 6-5, ma commette diversi errori e condisce il tutto con un doppio fallo, il primo dell’incontro, che causa un secondo tie-break. Il serbo va sul 2-0, ma si fa riprendere sul 2-2 dopo aver inchiodato l’austriaco sul rovescio e cambiando in lungolinea con il dritto, che però finisce in rete. Sul 4-3 in favore del numero 1 del mondo Thiem commette il secondo doppio fallo della sua giornata, poi tiene rapidamente l’altro servizio, ma si ritrova a dover rispondere sotto 5-4. Djokovic non si fa pregare: uno scambio strano e lungo lo porta al match point, quello successivo lo spedisce in finale con l’austriaco che stecca l’ultimo rovescio.