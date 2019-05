Federer: "Sono felice di essere tornato a giocare sulla terra. Nadal? Sarebbe bello sfidarlo"

Un primo turno così ben giocato forse non se lo poteva attendere nemmeno lui. Roger Federer, infatti, ha demolito Richard Gasquet 6-2 6-3 in appena 52 minuti e ha dimostrato che i tre anni di assenza dal “rosso” non hanno scalfito le sue certezze e la sua voglia di non mollare mai di un centimetro nonostante i quasi 38 anni. Al termine del match lo svizzero ha fatto il punto della situazione del suo esordio, come riporta il sito TennisWorldItalia.com.

" Sono molto felice di essere tornato a giocare su questa superficie. L’ovazione della folla è stata incredibile. La prima partita è andata bene: sapevo che Richard non fosse al suo miglior livello, ma per me è stato un incontro positivo. Giocare sulla terra non è semplice perché ci sono molti cattivi rimbalzi e non è semplice prendere il giusto timing sulla palla "

Un ritorno sulla superficie più lenta che era stato ben ponderato dal vincitore del Roland Garros 2009:

" Nel 2016 ero a Parigi e provavo di tutto pur di tornare in forma, è stato un periodo davvero frustrante per me. Lasciai Madrid perché avevo un ginocchio gonfio e giocai a Roma con forti dolori anche alla schiena. Per quei motivi, quindi, decisi di prendermi una pausa, anche per favorire la mia longevità. Quest’anno, invece, sentivo che saltare questa parte di stagione non fosse la scelta giusta. Il problema al ginocchio è abbastanza lontano, quindi è bello essere di nuovo in grado di competere sulla terra "

Il pubblico vorrebbe un nuovo duello Federer-Nadal sulla terra rossa di Madrid:

" Piacerebbe anche a me, anche perché significherebbe che sono giunto in finale. Inoltre non ho avuto la possibilità di batterlo negli ultimi tre anni sulla terra – sorride – Ricordo di aver giocato una grande finale contro di lui a Madrid nel 2009, anche se sapevo fosse molto stanco. Sarebbe davvero bello affrontarlo di nuovo sulla terra, per una sfida difficile ma affascinante "

