Federer spreca due match-point e Thiem lo beffa: sarà l'austriaco a sfidare Djokovic in semifinale

Lo stesso copione di Indian Wells. Anche nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, Dominic Thiem vince in rimonta contro Roger Federer e lo elimina dal torneo. L’austriaco si conferma in grandissima forma ed ha superato in tre set lo svizzero con il punteggio di 3-6 7-6(11) 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Thiem è reduce dalla vittoria di Barcellona ed è dunque in striscia positiva ed ora in semifinale se la vedrà con Novak Djokovic.

Un inizio di primo set eccezionale per Federer. Il campione di Basilea è molto ispirato e strappa il servizio ne secondo gioco all’austriaco, portandosi poi sul 3-0. Federer è davvero uno spettacolo e tiene un livello di gioco veramente altissimo, con Thiem che non riesce davvero a trovare delle contromisure al gioco offensivo dell’elvetico. La conseguenza è il 6-3 con cui il numero tre del mondo conquista la prima frazione.

Nel secondo set Thiem riesce a rispondere meglio e tra il secondo e il sesto gioco si procura ben cinque palle break. Federer, però, riesce a difendersi e salva i propri turni di servizio. La partita è veramente bellissima e giustamente si va al tie-break, che è ancora più spettacolare. Federer va subito sul 3-0, ma Thiem recupera e annulla due match point allo svizzero. L’austriaco si procura ben cinque set point e proprio sull’ultimo con uno smash porta il match al terzo.

Federer deve subito difendere una palla break in apertura. Lo svizzero è in calo e sembra pagare anche un po’ di stanchezza. Il break arriva nel terzo gioco e poi Thiem annulla tre palle del controbreak nel quarto game, portandosi sul 3-1. L’austriaco sembra in controllo, ma Federer gioca un grandissimo ottavo game in risposta e riesce a pareggiare i conti. Thiem, però, replica subito e strappa ancora la battuta allo svizzero. Sul 5-4 Thiem sale 40-0: primo match point annullato da Federer con un gran dritto, ma sul secondo il rovescio del nativo di Basilea è lungo ed è Thiem ad alzare le braccia al cielo.