Fognini batte Millman e accede agli ottavi di Madrid: ci sarà Thiem

Fabio Fognini vince ancora e supera l’australiano John Millman con un doppio 6-2 nel giro di un’ora e 10 minuti. Il tennista ligure affronterà ora l’austriaco Dominic Thiem agli ottavi di finale, in uno scontro davvero interessante sulla terra rossa. Continua quindi la sfida a distanza con Marin Cilic per l’accesso alla to 10 del circuito ATP.

Cronaca

Fognini domina nel primo set sfruttando il dritto per trovare subito un break di vantaggio. Millman prova a rimanere attaccato alla partita, ma sul 3-1 si capisce che Fognini ha fretta e tanta voglia di accedere agli ottavi di finale. Sul 4-2 l’australiano perde ancora la battuta e Fognini si porta abbastanza velocemente sul 6-2.

Il dominio continua anche nel secondo set con Fognini che si porta sul 4-0 in un battito di ciglia. Millman prova a rispondere, andando sul 4-2, ma Fognini riaccende subito la lampadina e mette a segno il contro break. Millman ci riprova ancora, ma il ligure piazza con velocità i due punti che chiudono il match sfruttando un rovescio errato di Millman in corridoio.