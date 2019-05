Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare alla disputa delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, che prenderanno il via nella giornata di domani per quel che concerne il settore maschile.

Il romano, infatti, è ancora in corsa nel torneo ATP 250 di Monaco, in Germania, dove giocherà nel pomeriggio i quarti di finale contro Philipp Kohlschreiber. Essendo, inoltre, proveniente da una striscia di sette vittorie consecutive, appare chiaro il duplice motivo della scelta: la potenziale impossibilità di trovarsi a Madrid e la giusta volontà di ricaricare le batterie in vista degli appuntamenti di Roma e Roland Garros.

In caso di successo odierno nei rispettivi tornei, anche il cileno Cristian Garin che il tunisino Malek Jaziri sarebbero obbligati a rinunciare all’appuntamento madrileno.

Sono al momento certi di giocare nel tabellone principale tre italiani: Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Andreas Seppi, con quest’ultimo che si è giovato dei ritiri di Kevin Anderson (Sudafrica), John Isner (Stati Uniti) e Milos Raonic (Canada).

