Rafa Nadal travolge Stan Wawrinka e vola in semifinale con Tsitsipas

Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Madrid lo spagnolo ha letteralmente dominato lo svizzero col punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco portando il suo bilancio contro l’elvetico a 18 vittorie su 21 incontri.

Primo set che inizia a gran ritmo da parte di tutti e due e con Wawrinka che piazza un paio dei suoi micidiali rovesci lungolinea ma nel quarto e nel sesto game perde i suoi primi servizi di tutto il torneo, entrambi addirittura a zero, Nadal dall’1-1 infila un parziale di 20 punti a 3 e intasca il primo parziale in 27 minuti anche grazie al suo avversario che perde completamente il filo del gioco.

Nel secondo set continuano le difficoltà per Stan che deve salvare due palle break nel terzo gioco ma nel quinto, alla quarta occasione del game, Rafa gli strappa di nuovo il servizio e non perde più un game chiudendo il match in 68 minuti.

Per Nadal sarà la 70esima semifinale in un Masters 1000, l’undicesima a Madrid, torneo che ha vinto cinque volte, e la giocherà contro Stefanos Tsitsipas che ha eliminato in tre set il tedesco campione uscente Alexander Zverev (7-5 3-6 6-2). I precedenti tra Nadal e il greco sono tre e tutti in suo favore, compresa la netta vittoria nella finale di Barcellona dell’anno scorso.